Происшествия

Квартира горела в многоэтажке на улице Генерала Маргелова в Пскове

Комната выгорела в квартире многоэтажного дома №15 на улице Генерала Маргелова в Пскове утром 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В ведомство о пожаре сообщили в 5:04. Локализовать возгорание пожарные смогли уже в 5:26, ликвидировать последствия пожара — в 6:32. В результате в трехкомнатной квартире на восьмом этаже выгорела комната, огонь повредил коридор и другую комнату, квартира закопчена.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Пострадавших нет, эвакуировано девять человек, из них два ребенка.

Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы сетевого фильтра.