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Полиция продолжает разыскивать великолучанина, пропавшего в 2019 году

Полиция Великих Лук продолжает разыскивать Евгения Степанова 1989 года рождения, пропавшего в августе 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост мужчины - 184 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы, светло-серые глаза.

Разыскиваемый, предположительно, был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.