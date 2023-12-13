Происшествия

Паяльник, электрическую плитку и наручные часы похитил житель Пыталово, проникнув в дом через окно

Несколько бытовых приборов похитил житель Пыталовского района, незаконно проникнув в чужое жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокураторе района.

По имеющимся данным, местный житель, повредив оконную раму, незаконно проник в дом и украл паяльник, электрическую плитку, наручные часы и другие предметы на сумму почти 5 тысяч рублей. А после совершенного преступления, уже со двора у дома, похитил одиннадцать металлических дуг в зеленой обмотке.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.