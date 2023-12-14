Происшествия

Пожилой мужчина погиб при пожаре в себежской деревне

Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревне Техомичи Себежского района 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о возгорании в деревне пожарные получили в 11:31. Там выгорел жилой дом, огонь повредил и мансардный этаж здания. На месте пожара обнаружен погибшим мужчина 1937 года рождения. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в доме.

В 21:30 спасателям сообщили о происшествии в самом Себеже. На улице Марго загорелся дымоход. Оказалось, что в дымоходе сгорела сажа. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание и спасти здание. Причиной происшествия считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Информация о возгорании автомобиля Renault Laguna 1997 года выпуска в Пскове на улице Рельсовой поступила в ведомство утром в 7:33. Огонь повредил торпеду, лобовое стекло и подкапотное пространство автомашины. Причиной возгорания стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

Четвертый пожар произошел в деревне Трушки Островского района. Сообщение о происшествии поступило дежурным МЧС в 19:33. Прибыв на место происшествия, пожарные потушили огонь, который повредил жилой дом и веранду. Причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.