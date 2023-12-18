Происшествия

Великолучанка сняла квартиру посуточно и украла из нее бытовую технику

41-летнюю жительницу города Великие Луки привлекают к уголовной ответственности за кражу (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в конце июля женщина сняла посуточно квартиру, заплатила собственнице деньги. Прожив в съемной квартире одни сутки, злоумышленница решила украсть бытовую технику, находящуюся в ней. Для этого она позвонила своему молодому человеку, сказала, что переезжает, и попросила помочь вывести из квартиры бытовую технику. Мужчина, поверив возлюбленной, помог ей. Тем самым женщина украла имущество на общую сумму около 40 000 рублей.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.