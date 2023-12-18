Происшествия

Курьера заключили под стражу в Гдовском районе по обвинению в крупном мошенничестве

Гдовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя СО ОМВД России по Гдовскому району об избрании в отношении молодого человека 2005 года рождения меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование ходатайства указано, что юношу 2005 года рождения обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Он, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, принял от потерпевшего деньги в сумме 500 000 рублей на помощь родственнику, который якобы пострадал в ДТП.

При рассмотрении ходатайства обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру в виде запрета определенных действий или домашний арест.

Ходатайство следователя удовлетворили, в отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.