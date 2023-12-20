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Происшествия

Псковичи отдали кибермошенникам более миллиона рублей

20.12.2023 17:51|ПсковКомментариев: 0

Ряд жителей Пскова, Себежа и Псковского района доверились злоумышленникам и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые под предлогами предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в Сети ввели их в заблуждение.

Кроме того, некоторые сограждане лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности потерпевшие потеряли более миллиона рублей. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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