Происшествия

Трех африканцев и водителя осудили в Невеле за попытку незаконно покинуть РФ

Попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранцев пресекли в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В пограничной зоне пограничники остановили для проверки автомобиль марки Volkswagen под управлением 22-летнего иностранца. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что он планировал за денежное вознаграждение перевезти в сопредельное государство трех выходцев из Центральной Африки. Африканцы документов на право пересечения государственной границы не имели.

По факту попытки незаконного пересечения государственной границы тремя жителями одной из стран Центральной Африки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ в отношении перевозчика, который оказывал пособническую помощь африканцам при попытке незаконного пересечения государственной границы из Российской Федерации в Республику Беларусь.

На основании решения Невельского районного суда правонарушители заключены под стражу.