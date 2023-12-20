Происшествия

Больше 10 незаконно пересекших границу иностранцев задержали пограничники в Гдовском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в ходе осуществления контроля за соблюдением правил пограничного режима в Гдовском районе выявили 11 иностранных граждан, собиравшихся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В результате проверочных мероприятий установили, что задержанные 10 выходцев из стран Ближнего Востока и один житель Северной Африки документов для нахождения в пограничной зоне не имели. Кроме того, иностранные граждане признались, что прибыли в Псковскую область для последующего нелегального убытия в Эстонию в поисках лучших условий жизни, так как законных оснований для пересечения государственной границы у них не было.

По решению Гдовского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.

Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и подлежат выдворению за пределы Российской Федерации.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.