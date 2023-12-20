Происшествия

За хранение почти килограмма амфетамина пскович предстал перед судом

Житель города Пскова, хранивший у себя без цели сбыта пакет с почти килограммом амфетамина, предстал перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В августе в Псковском районе мужчина нашел на земле застегивающийся пакет с психотропным веществом внутри. После чего в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте.

При личном досмотре у него изъяли психотропное вещество массой 0,92 грамм, что образует значительный размер.

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя в лице Псковской транспортной прокуратуры вынес приговор по уголовному делу в отношении нарушителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта психотропного вещества, в значительном размере).

Суд с учетом данных личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.