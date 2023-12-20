Происшествия

На украденную в магазине выручку невельчанин купил автомобиль

Кражу и грабеж, совершенные в магазинах в Невеле, раскрыли сотрудники полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, поздно вечером 20 декабря в торговом зале магазина на улице Герцена в Невеле похитили выручку в сумме 65 тысяч рублей. Сотрудники МО МВД России «Невельский» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался безработный 20-летний житель Невельского района. Выяснилось, что на краденые деньги он успел приобрести подержанную автомашину «ВАЗ-2109».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время «девятка» изъята. Ведется следствие.

А днем 21 декабря из магазина на площади Коммуны молодой мужчина открыто без применения насилия похитил продукты питания и попытался скрыться, но был по горячим следам задержан полицейскими. Преступником оказался безработный, ранее судимый невельчанин 1993 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.