Происшествия

Пьяный сын избил деревянной шваброй свою мать в Пыталово

Местный житель Пыталово предстанет перед судом за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре пьяный мужчина держал деревянную швабру в руке и подошел к своей матери. Из личных неприязненных отношений он дважды ударил по правой руке свою мать.

Прокуратура Пыталовского района признала законным постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя 1984 года. Санкция части 2 статьи 112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.