Происшествия

Мошенники рассылают от имени главы Пскова Бориса Елкина фейковые сообщения

Мошенники рассылают от имени главы города Пскова Бориса Елкина фейковые сообщения. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Работают по уже известной схеме: делают дубль аккаунта в мессенджерах и предупреждают о предстоящих «важных звонках из органов».

«Подобные сообщения ни я, ни кто-либо другой пересылать не может! Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки преступников! Перепроверяйте информацию!» – написал глава города.

О подозрительных звонках и СМС можно сообщить по телефону 112.