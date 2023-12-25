Происшествия

За кражу кухонной утвари год тюрьмы условно получил житель Пыталово

Житель Пыталовского района осужден за кражу бытовых приборов и кухонной утвари. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установили, что в Пыталово 14 сентября 41-летний мужчина, сломав оконную раму, проник в дом. Оттуда он похитил электрическую плитку, кастрюли, наручные часы, телевизионный кабель и другое имущество на сумму более 4 тысяч рублей.

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении нарушителя по части 3 статьи 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно.