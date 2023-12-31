Происшествия

Жительницу Палкинского района зарезали в новогоднюю ночь, подозреваемого задержали

47-летнего жителя Палкинского района подозревают в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: СК РФ

«Прокуратурой района признано законным решение следователя по ОВД Островского МСО СУ СК России по Псковской области о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Палкинского района по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, а именно убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку», - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 1 января 2024 года около 5.50 мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поругался с сожительницей. В ходе ссоры подозреваемый взял нож и три раза ударил им женщину в шею, чем причинил колото-резаные раны, повлекшие массивную кровопотерю и смерть.

Подозреваемого задержали, следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.