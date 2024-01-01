Происшествия

Мужчина погиб во время пожара в Великих Луках

Мужчина погиб во время пожара на улице Золотковская в Великих Луках 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в Великих Луках поступило в ГУ МЧС России по Псковской области 5 января в 18.04. В результате пожара в однокомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного жилого огонь повредил диван и стену.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. При ликвидации возгорания обнаружен погибший, личность устанавливается», – отметили в МЧС.