Происшествия

Женщина погибла при пожаре в невельской деревне

С начала 2024 года пожарно-спасательные подразделения Псковской области участвовали в ликвидации трех техногенных пожаров, наиболее вероятной причиной которых стало неосторожное обращение с огнём. Два из них привели к гибели людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Вечером 6 января в 21:55 поступило сообщение о пожаре в деревне Рубанково Невельского района.

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По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Сгорел жилой дом. При ликвидации обнаружили погибшей женщину 1955 года рождения.