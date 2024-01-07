Происшествия

Пскович попытался украсть из магазина почти 60 видов товаров

Жителя города Пскова задержали в областном центре 6 января по подозрению в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 23.00 из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». На место происшествия направили экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали псковича 1974 года рождения, который похитил из торгового зала 58 наименований товаров, в том числе спиртные напитки, продукты, кондитерские изделия и ножи, общая стоимость украденного составила 31 990 рублей.

По факту кражи проводится проверка.