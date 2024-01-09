Происшествия

Самоубийство в Псковской области за год совершили свыше сотни человек

102 человека в Псковской области в 2022 году совершили самоубийство, 120 человек погибли в результате транспортных несчастных случаев, 26 стали жертвами убийц, 56 человек погибли от случайных отравлений алкоголем. Об этом сообщается в статистическом сборнике «Псковский статистический ежегодник», который подготовил Псковстат.

Число смертей от внешних причин в Псковской области по сравнению с 2021 годом увеличилось (813 человек в 2022 году и 761 человек в 2021 году).

От некоторых инфекционных и паразитарных болезней в 2022 году в регионе погибли 50 человек, от новообразований - 1 493 человека, от болезней системы кровообращения - 6 193 человек, от болезней органов дыхания - 670 человек, от болезней органов пищеварения - 600 человек.

Данные за 2023 год не приводятся.