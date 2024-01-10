Происшествия

Как удалось избежать увеличения количества пострадавших при пожарах, рассказали в МЧС

Благодаря правильным действиям жителей Псковской области удалось сократить количество жертв и пострадавших от пожаров в новогодние праздники. Об этом начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если мы берем 61 пожар, который произошел за время новогодних праздников, то пожарно-спасательные подразделения реагировали в каждом случае, оказывали решающую роль для ликвидации возгорания. Граждане тоже принимали правильное решение: сначала вызвать пожарно-спасательные службы, а потом принимать меры по эвакуации проживающих с ними граждан, имущества. Благодаря этим грамотным действиям мы смогли не допустить серьезной гибели и травм во время пожаров», – рассказал Владимир Якунин.

Напомним, за период с 1 по 8 января в Псковской области произошел 61 пожар.