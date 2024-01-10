Происшествия

Псковские пограничники задержали 12 иностранцев на минувших праздниках

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили более 40 нарушителей за минувшие выходные и праздничные дни в ходе проведения мероприятий по контролю за соблюдением административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

12 иностранцев, которые пытались незаконного пересечь государственную границу России, выявили и задержали в Пыталовском и Печорском районах благодаря грамотному применению современных беспилотных летательных аппаратов, а также участию в охране государственной границы членов добровольных народных дружин.

В отношении нарушителей выписаны штрафы на общую сумму свыше 60 тысяч рублей. В отношении одного человека возбудили уголовное дело по статье 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Пограничное управление напоминает о необходимости строгого соблюдения административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность.