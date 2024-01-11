Происшествия

Мужчину с татуировкой на ладони продолжают разыскивать в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает разыскивать Анатолия Ниткина 1969 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Житель областного центра, являющийся уроженцем Печорского района, в конце мая 2019 года пропал без вести на территории Пскова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие.

Особая примета: на ребре правой ладони - татуировка «За ВДВ».

Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02, 112.