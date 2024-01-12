Происшествия

Автомобиль пропавшего мужчины с чихуахуа видели в Кунье

Автомобиль Александра Яковлева, который пропал в городе Белый Тверской области, 9 января зафиксировали камеры у станции Старая Торопа, в этот же день его видели в Кунье. 10 января в 10:41 мужчина в последний раз выходил на связь по телефону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «След»

Ранее сообщалось, что 9 января 67-летний мужчина выехал из города Белый Тверской области в сторону Великих Лук на автомобиле Lada Xray золотистого цвета, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза. Был одет в чёрно-синюю куртку, чёрный свитер, чёрные брюки и чёрные ботинки. С ним была бело-рыжая собака породы чихуахуа.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом полиции по телефону: 02, также можно обратиться к великолукскому поисковому отряду «След» по телефону: +79113767676.