Происшествия

Автомобиль Volkswagen сгорел в Пскове 12 января

Автомобиль Volkswagen Transporter горел в Пскове 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

12 января в 4:34 поступила информация о пожаре в Пскове. На улице Великорецкой от огня пострадал автомобиль Volkswagen Transporter 1993 года выпуска. Салон автомобиля и его подкапотное пространство выгорели. Причина возгорания устанавливается.

А в 4:42 поступило сообщение из деревни Никулино Великолукского района. Там на улице Юбилейной в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Жилой дом удалось спасти.

В субботу, 13 января, пожарные ликвидировали пять возгораний. Сообщение о пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе «Ветеран» Псковского района поступило в 10:33. Там сгорел дачный дом. Причиной стал аварийный режим работы электросети.

А в 13:55 на пульт дежурным поступила информация о происшествии в деревне Морозово Пустошкинского района. Там сгорел жилой дом. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Хозяйственную постройка удалось спасти.

В деревне Кислово Великолукского района на улице Озерной сгорела хозяйственная постройка. Причина стал аварийный режим работы электрооборудования.

В 22:30 спасатели получили сообщение о пожаре в Стругах Красных, где с места происшествия в больницу госпитализировали мужчину.

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Еще один пожар произошел в Великолукском районе в деревне Криплянка. Там сгорела хозяйственная постройка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.