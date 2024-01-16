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Мужчина обокрал магазин на 200 тысяч рублей в Новосокольническом районе

17.01.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

В Новосокольническом районе полиция задержала местного жителя, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 31 декабря около 16:00 из магазина в деревне Недомерки Новосокольнического района нарушитель, взломав решетку окна, похитил продукты, спиртное, табачные изделия. Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в данной краже. Им оказался безработный, ранее судимый житель Новосокольнического района 1990 года рождения. Часть похищенного изъята.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Теги: #Новосокольнический район #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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