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Печорский суд постановил выдворить восемь граждан Индии из РФ за нарушение погранрежима

За нарушение пограничного режима Печорский районный суд подверг принудительному выдворению за пределы Российской Федерации восемь граждан Республики Индии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении семи мужчин и одной женщины - граждан Республики Индия, за нахождение в пограничной зоне без документа на право нахождения в пограничной зоне (индивидуальный пропуск) (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ).

Всем правонарушителям назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.