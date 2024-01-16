Происшествия

Псковича осудили за дискредитации вооруженных сил Российской Федерации

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ, которое выразилось в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в связи с возложенными на них задачами, связанными со специальной военной операцией, что не образует состава уголовно наказуемого деяния.

Суд назначил мужчине административное наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.