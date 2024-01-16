Директора псковской спортшколы «Олимп» наказали за нецелевое использование бюджета

Псковский районный суд признал директора спортивной школы «Олимп» виновным в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
«Суд признал директора спортивной школы Акавова А.А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств)», – написали в Telegram-канале пресс-службы судов Псковской области
Ему назначили административное наказание с применением статьи 4.1.1 КоАП РФ (Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением) в виде предупреждения.