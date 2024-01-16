Происшествия

Псковичка перевела мошенникам 60 тысяч рублей, отправляя их коллеге

Псковичка перевела мошенникам 60 тысяч рублей, считая, что переводит деньги подруге, сидящей с ней за одним столом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Жительнице города Пскова пришло сообщение в сети Тelegram c просьбой перевести 60 тысяч рублей, сообщение пришло от подруги, которая работает с потерпевшей в одном офисе. Когда пришло сообщение с указанной просьбой, подруги сидели за одним столом на совещании сотрудников офиса, но не могли общаться между собой.

Женщина, получив сообщение, посчитала, что подруге необходимо срочно оказать финансовую помощь, тем более, что подруга в это время печатала сообщение в телефоне, поэтому потерпевшая перевела ей 60 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что аккаунт подруги был взломан, переписку вели мошенники.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.