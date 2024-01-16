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Общество

Попытки мошенничества в Telegram участились в Псковской области

16.01.2024 16:29|ПсковКомментариев: 0

Случаи получения фейковых сообщений от имени «сотрудников» органов власти участились в Telegram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области. 

«Данные сообщения могут повлечь за собой совершение мошеннических действий. В целях безопасности предупреждаем – при получении подозрительных сообщений необходимо связаться с человеком лично (не посредством мессенджера Telegram) и выяснить, является ли он автором данных сообщений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!» - призвали в инспекции.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из Себежского и Печорского районов стали очередными жертвами дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.

Теги: #регион60 #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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