Общество

Попытки мошенничества в Telegram участились в Псковской области

Случаи получения фейковых сообщений от имени «сотрудников» органов власти участились в Telegram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Данные сообщения могут повлечь за собой совершение мошеннических действий. В целях безопасности предупреждаем – при получении подозрительных сообщений необходимо связаться с человеком лично (не посредством мессенджера Telegram) и выяснить, является ли он автором данных сообщений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!» - призвали в инспекции.

Ранее сообщалось, что пенсионеры из Себежского и Печорского районов стали очередными жертвами дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.