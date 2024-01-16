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Следователи опровергли информацию о новой беременности великолучанки, обвиняемой в убийстве детей

Информация о новой беременности великолучанки, обвиняемой в убийстве детей, оказалась ложной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба судов региона

СМИ стали распространять сведения о новой беременности 34-летней великолучанки, обвиняемой в убийстве своих трех детей. «Это ложная информация», - отметили в СУ СК России по Псковской области.

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Напомним, 23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района тел троих детей - 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы.

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Следственные органы СК России по Псковской области предъявили женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами «а», «в», «д», «к» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.