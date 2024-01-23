Происшествия

Псковская пенсионерка пустила домой незнакомку проверить счетчики и лишилась сбережений

В Пскове незнакомка под видом работника коммунальной службы украла деньги у пенсионерки 1939 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В квартиру дома по улице Металлистов, где проживает пенсионерка, зашла неизвестная женщина. Она представилась работником коммунальной службы и заявила, что ей поручено проверить в квартире счетчики. Выполнив свою «работу», незнакомка ушла. Пожилая женщина после ее ухода обнаружила, что из шкатулки в ее шкафу исчезли сбережения - 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По имеющимся сведениям, подозреваемой на вид лет 50-55, рост 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в красное болоньевое пальто, черные ботинки, на голове черный платок. Кроме того, в Пскове недавно зарегистрировали еще один подобный случай.

«В этой связи всех, кто располагает какой-либо информацией об этих злоумышленниках или пострадали в результате их действий, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 02, 112», - добавили в ведомстве.

Каждый сотрудник такой организации должен иметь при себе соответствующее удостоверение, которое обязан сразу же предъявить клиенту. При этом он может назвать контактный телефон своей службы и руководства, что легко проверить.