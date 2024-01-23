Происшествия

Лесоруба подозревают в случайном убийстве коллеги в Великолукском районе

61-летнего мужчину в Великолукском районе подозревают в причинении знакомому смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

11 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на лесозаготовительной делянке в Великолукском районе трупа 62-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен его 61-летний знакомый, с которым тот выполнял лесозаготовительные работы в Великолукском районе. В результате падения спиленного подозреваемым дерева потерпевший получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.