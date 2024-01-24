Происшествия

Злоумышленники заблокировали аккаунты шестерых псковичей на Госуслугах

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний получили доступ к личным кабинетам ряда пользователей сайта Госуслуги в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

22 и 23 января в Пскове и в Великих Луках шести пользователям сайта Госуслуги звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний. Под предлогом якобы продления договоров на обслуживание сим-карт злоумышленники получили неправомерный доступ к личным кабинетам. После они заблокировали учетные записи потерпевших.

Жители Псковской области обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.