Происшествия

Два садовых дома сгорели в Псковской области за сутки

Два садовых дома сгорели в Псковской области 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Садовый дом сгорел в деревне Скново Дновского района, в ведомство о пожаре сообщили в 7:16. Причиной стало, предположительно, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Спасти от распространения огня удалось хозяйственную постройку.

А в 22:37 стало известно о возгорании на улице Лесной в деревне Новая Уситва Палкинского района. Там также сгорел садовый дом. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. От огня спасли два гаража, хозяйственную постройку.