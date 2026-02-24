17-летнего псковича наказали за кражу телефона друга

17-летний житель города Пскова осужден за хищение мобильного телефона, вверенного ему другом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Псковский городской суд 24 февраля рассмотрел уголовное дело, в котором несовершеннолетний признан виновным в растрате, что предусмотрено частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса РФ.

Суд установил, что молодой человек попросил у своего друга мобильный телефон для звонка. После этого он решил не возвращать телефон и продал его в магазине бывшей в употреблении техники в Пскове.

Суд учел позицию государственного обвинителя и сведения о личности подсудимого и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Приговор суда пока пока не вступил в законную силу.