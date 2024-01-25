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Великолучанина осудили за грабеж в очереди магазина

Великолукский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 10 июля 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин, где увидел, что в очереди стоит его сосед по дому и держит в руке деньги. Подсудимый выхватил деньги из его рук и скрылся с места преступления. Деньги подсудимый потратил на собственные нужды в этот же день.

В судебном заседании он полностью признал свою вину.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствии отягчающих, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.