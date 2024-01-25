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Доступ к кабинетам восьми пользователей «Госуслуг» получили мошенники в Псковской области

Злоумышленники под видом сотрудников сотовых компаний получили доступ к личным кабинетам восьми пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 20 по 25 января в Пскове, Великих Луках, Острове и Псковском районе восьми пользователям сайта «Госуслуги» звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогом продления договоров на обслуживание сим-карт, они получили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых местных жителей с последующей блокировкой их учетных записей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.