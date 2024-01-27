Происшествия

Мужчину в Дедовичском районе осудили за вовлечение ребенка в кражи велосипедов

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за три кражи и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 3 сентября 2022 года подсудимый украл велосипед Sport стоимостью 10 000 рублей на первом этаже одного из многоквартирных домов поселка Дедовичи.

24 сентября 2022 года подсудимый, находясь дома у несовершеннолетнего, предложил ему вместе похищать велосипеды из подъездов жилых домов в поселке Дедовичи, пообещав отдать один из велосипедов своему «партнеру». В результате оба в этот же день из двух других подъездов украли велосипеды Altair City 20 стоимостью 4 250 рублей и Forward стоимостью 6 654 рубля 64 копейки.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Суд признан мужчину виновным, по совокупности преступлений, с применением статьи 64 УК РФ ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.