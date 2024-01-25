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Нарушения на пищеблоке выявил Роспотребнадзор в псковском детсаду «Рябинушка»

26.01.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Нарушения на пищеблоке выявил Роспотребнадзор в детском саду «Рябинушка» в деревне Писковичи Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении.

«В связи с регистрацией очага кишечной инфекции среди детей, посещающих детский сад деревне Писковичи Псковского района, управление Роспотребнадзора по Псковской области сообщает, что по состоянию на 26 января 2024 года зарегистрировано 18 случаев кишечной инфекции, в том числе у 17 детей и 1 сотрудника», – рассказали в Роспотребнадзоре.

За больными установлено медицинское наблюдение, все находятся на амбулаторном лечении. Заболевание протекает в легкой форме. При лабораторном обследовании у 7 детей и 1 сотрудника выявлен норовирус.

«Проводится эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование сотрудников, контактных детей; отбор проб продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, воды, смывы с объектов внешней среды; дезинфекционные мероприятия», – добавили в управлении.

Роспотребнадзор отметил, что в детском саду, в том числе на пищеблоке, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которые способствовали распространению острой кишечной инфекции.

С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции с 25 января деятельность детского сада временно приостановили на 7 календарных дней.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле управления», – заключили в Роспотребнадзоре.

 
Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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