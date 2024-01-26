Общество

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением воспитанников псковского детсада «Рябинушка»

Прокуратура Псковского района с участием специалистов Роспотребнадзора даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду «Рябинушка», где у воспитанников выявили кишечную инфекцию. В том числе проверка будет касаться организации питания детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

«Отобраны анализы пищи, питьевой и водопроводной воды, взяты анализы у детей и персонала на дизгруппу и вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время воспитанники детского сада «Рябинушка» получают лечение на дому, никто не госпитализирован.

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С 25 января деятельность дошкольной образовательной организации приостановлена в связи с карантином до получения отрицательных результатов анализов на наличие возбудителей заболевания у воспитанников и работников детского сада.

Напомним, по факту отравления детей проводит доследственную проверку следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.