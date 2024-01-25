Пожилую женщину оштрафовали в Острове за кражу бутылки водки

79-летнюю женщину оштрафовали в Острове за кражу бутылки водки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.
17 ноября прошлого года пенсионерка в одном из магазинов украла бутылку водки: пронесла ее мимо кассы, не заплатив. Вчера, 26 января, мировой судья судебного участка № 21 Островского района назначил ей административный штраф в размере 1002 рублей 44 копеек.
Размер административного штрафа, наложенного на правонарушительницу, соответствует четырёхкратному размеру стоимости похищенного ею имущества.
В судебном заседании правонарушительница вину признала, в содеянном раскаялась.