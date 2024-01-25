Пожилую женщину оштрафовали в Острове за кражу бутылки водки

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением воспитанников псковского детсада «Рябинушка»

«Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души». ВИДЕО

Федеральная таможенная служба возбудила более 1,8 тысячи уголовных дел в 2023 году

«Прессинг»: Информационная изоляция, суверенный Рунет, прибалтийские трактовки. ВИДЕО

Три судьи в Псковской области покинут свои посты весной

Дмитрий Месхиев: Мы не бросим китайское направление, но и увлекаться им нельзя

Товарищеский матч по футболу пройдет между «Луки-Энергия» и ФК «Псков»