Происшествия

Житель Псковской области ответит за фиктивную регистрацию граждан Армении

Великолучанин подозревается в нарушении миграционного законодательства. По версии следствия, на территории города местный житель, 1998 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию трех граждан Республики Армения без фактического их пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

«К сожалению, с такими фактами стражам правопорядка приходится сталкиваться довольно часто. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - отметили в полиции.