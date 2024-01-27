Происшествия

Пенсионер пострадал при пожаре в сторожке в Дно

Мужчина 1948 года рождения пострадал при пожаре в Дно 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании в сторожке на улице 1 Мая поступила спасателям в 12:25. Строение выгорело. Пострадавшего при пожаре мужчину доставили в медицинское учреждение. Предполагается, что возгорание случилось из-за аварийного режима работы печи.

В тот же день на улице Гавровской в Красногородске произошло возгорание в санузле жилого дома. Огонь повредил стены и потолочные перекрытия. По имеющейся информации, пожар случился из-за короткого замыкания в электророзетке. От распространения огня спасли дом и три хозяйственные постройки.

А вечером на улице Автозаводской в Опочке в автомобиле Volvo 2011 года выпуска тлел шумоизоляционный материал в моторном отсеке. Причиной стал, предположительно, нагрев шумоизоляционного материала выхлопной системой автомобиля.