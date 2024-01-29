Происшествия

Драка на кухне в Пскове закончилась уголовным делом

31-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью знакомого (часть 1 статьи 112 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Молодой человек поссорился со своим знакомым, другом, и ударил его кулаком по лицу, сломав потерпевшему скулу.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.