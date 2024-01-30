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Пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом

37-летний пскович украл бутылку спиртного и угрожал сотруднику магазина ножом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина в продуктовом магазине взял со стеллажа бутылку с алкогольной продукцией и положил её под свою куртку. Он направился к кассе, где его остановил сотрудник магазина и потребовал оплатить товар. Пскович достал раскладной нож и угрожал сотруднику магазина. Обвиняемый скрылся с места преступления и распорядился алкоголем по своему усмотрению.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.