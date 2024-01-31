Происшествия

Великолучанина оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Жителя города Великие Луки оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 2 ноября 2023 года мужчина, являющийся пользователем социальной сети «ВКонтакте», в свободном доступе разместил и публично демонстрировал текст, содержащий порочащие высказывания в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и их действий в зоне проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

В судебном заседании великолучанин раскаялся в содеянном, пояснил, что разместил порочащий Российскую армию текст под влиянием тяжелого эмоционального состояния, вызванного смертью близкого человека.

С учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил наказание в пределах санкции части 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.