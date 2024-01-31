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Мужчину в Псковской области будут судить за дачу крупной взятки таможеннику

45-летний мужчина в Псковской области предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, дал взятку в размере более 1 миллиона рублей инспектору Псковской таможни, также действовавшему в рамках оперативного эксперимента, за беспрепятственное прохождение через временную зону таможенного контроля грузовых транспортных средств с овощной и фруктовой продукцией.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.