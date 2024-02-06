Происшествия

Два мобильных телефона похитили у пенсионерки в Дедовичском районе

Кражу имущества у пенсионерки раскрыли по горячим следам в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 5 февраля в деревне Пожеревицы Дедовичского района из дома на улице Промышленной у пожилой местной жительницы украли два сотовых телефона. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого, им оказался безработный, ранее судимый житель города Невеля 1985 года рождения.

По версии следствия, невельчанин побывал в гостях у потерпевшей и не оставил без внимания два телефона хозяйки. Уходя, он похитил их, после чего уехал в областной центр. Там его задержали оперативники МО МВД России «Дедовичский» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Пскову.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время один из похищенных телефонов обнаружили и изъяли. Второй телефон фигурант уже успел продать. Его местонахождение устанавливается. Проводится расследование.