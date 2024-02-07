Происшествия

Пскович попытался откупиться от полицейских и попал под следствие

45-летнего мужчину в Пскове привлекают к уголовной ответственности за дачу взятки полицейскому (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 2 февраля мужчина прибыл для беседы к участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову, в ходе которой передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 100 тысяч рублей за освобождение фигуранта и его знакомого от уголовной ответственности за совершенные ими ранее кражи товаров и продуктов из супермаркета. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбудили по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области.